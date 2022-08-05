سمو أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة الحميد في وفاة الأديب والشاعر جارالله الحميد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل العزاءَ لأسرة الحميد في وفاة فقيدهم الأديب والشاعر جارالله بن يوسف بن عبدالعزيز الحميد رحمه الله.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لسموِّ أمير المنطقة – اليوم – مع شقيق الفقيد عبدالعزيز، تحدث فيه عن مسيرة الفقيد الأدبية والإبداعية، سائلاً الله أن يتغمدَه بواسع رحمته،وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

وبعثَ سموُّ نائب أمير المنطقة برقيةَ عزاء لشقيق الفقيد وأسرته داعياً الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته،وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

من جهته،أعربَ شقيق الفقيد عبدالعزيز الحميد باسمه وباسم أقارب وزوجة وبنات الفقيد عن شكره لسموِّ أمير منطقة حائل وسموِّ نائبه على تعزيتهما التي خفَّفت المصاب الأليم ، داعياً الله أن يجعل ما قام به سموُّهما في ميزان حسناتهما،وأن يكتب لهما الأجرَ والثوابَ وأن يتغمدَ الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته إنه سميع مجيب.