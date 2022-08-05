شاهد.. قانوني يحذر من إرفاق الهوية الشخصية في السيرة الذاتية عند التقدم لطلب الوظيفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
حذر أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة الدكتور أصيل الجعيد، من إرفاق الهوية الشخصية في السيرة الذاتية عند التقدم لوظيفة جديدة.
وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية” أنه يجب الحذر من إرفاق الهوية الشخصية في السيرة الذاتية عند التقدم لطلب الوظيفة، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري وضعها، ويكون هذا أفضل بعد المقابلة الشخصية.
وبين أنه يكفي الإشارة إلى الخبرات، وتاريخ الميلاد، موضحا أنه عند طلب رقم جواز السفر، أو بطاقة الهوية، فمن المحتمل بنسبة كبيرة أن يكون هذا من باب الاحتيال المالي أو الابتزاز.
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