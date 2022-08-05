علقت سيارته على سكة قطار.. وفاة سعودي وطفله بالنمسا

محمد بن مسعود - الدمام - توفي مواطن سعودي وابنه ونجت زوجته وطفلان كانا داخل مركبتهما التي علقت بطريق إحدى القطارات في النمسا.
وفي التفاصيل، فارق الشاب عبدالاله بن عبد الله بن علي الحسنية 35 عاما الحياة، مع ابنه عبدالعزبز البالغ من العمر 4 أعوام، بعد اصطدام سيارتهم بقطار في وقت متأخر من عصر الأربعاء في منطقة سانكت يوهان إم تيرول جنوب غربي النمسا.
من موقع الحادث
كما أوضح بيان للشرطة النمساوية أن الأب علق على سكة القطار بسبب الازدحام المروري، وكان إلى جانبه زوجته وأولاده الثلاثة، وعندما أتى القطار، استطاعت زوجته وأبناؤه الكبار الخروج من السيارة بعيداً بسبب تحذيرات أشخاص كانوا بقرب الحادثة.
لكن الأب وابنه الصغير لم يحالفهما الحظ بذلك، فاصطدما بجسم القطار القادم بسرعة.
الشاب السعودي
وتوفي الطفل على الفور، أما الأب فلم تنفع محاولات الأطباء لإنقاذه، بسبب جروحه الخطرة، وتوفي أمس الخميس في مستشفى في مدينة إنسبروك.
من جانبه، كتب أحد أقارب المواطن في تغريده لهُ بثها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي»تويتر»، «انتقل إلى رحمة الله أحد أقاربي وابنه ذو الأربع سنوات في حادث مؤسف في النمسا يوم أمس بعد اصطدام قطار بسيارتهما التي علقت في طريق القطار».
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