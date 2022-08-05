علقت سيارته على سكة قطار.. وفاة سعودي وطفله بالنمسا

محمد بن مسعود - الدمام - توفي‭ ‬مواطن‭ ‬سعودي‭ ‬وابنه‭ ‬ونجت‭ ‬زوجته‭ ‬وطفلان‭ ‬كانا‭ ‬داخل‭ ‬مركبتهما‭ ‬التي‭ ‬علقت‭ ‬بطريق‭ ‬إحدى‭ ‬القطارات‭ ‬في‭ ‬النمسا‭.‬

وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬فارق‭ ‬الشاب‭ ‬عبدالاله‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الحسنية‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬الحياة،‭ ‬مع‭ ‬ابنه‭ ‬عبدالعزبز‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬4‭ ‬أعوام،‭ ‬بعد‭ ‬اصطدام‭ ‬سيارتهم‭ ‬بقطار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سانكت‭ ‬يوهان‭ ‬إم‭ ‬تيرول‭ ‬جنوب‭ ‬غربي‭ ‬النمسا‭.‬

من‭ ‬موقع‭ ‬الحادث

كما‭ ‬أوضح‭ ‬بيان‭ ‬للشرطة‭ ‬النمساوية‭ ‬أن‭ ‬الأب‭ ‬علق‭ ‬على‭ ‬سكة‭ ‬القطار‭ ‬بسبب‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري،‭ ‬وكان‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬زوجته‭ ‬وأولاده‭ ‬الثلاثة،‭ ‬وعندما‭ ‬أتى‭ ‬القطار،‭ ‬استطاعت‭ ‬زوجته‭ ‬وأبناؤه‭ ‬الكبار‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬بعيداً‭ ‬بسبب‭ ‬تحذيرات‭ ‬أشخاص‭ ‬كانوا‭ ‬بقرب‭ ‬الحادثة‭.‬

لكن‭ ‬الأب‭ ‬وابنه‭ ‬الصغير‭ ‬لم‭ ‬يحالفهما‭ ‬الحظ‭ ‬بذلك،‭ ‬فاصطدما‭ ‬بجسم‭ ‬القطار‭ ‬القادم‭ ‬بسرعة‭.‬

الشاب‭ ‬السعودي

وتوفي‭ ‬الطفل‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬أما‭ ‬الأب‭ ‬فلم‭ ‬تنفع‭ ‬محاولات‭ ‬الأطباء‭ ‬لإنقاذه،‭ ‬بسبب‭ ‬جروحه‭ ‬الخطرة،‭ ‬وتوفي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إنسبروك‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬كتب‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬تغريده‭ ‬لهُ‭ ‬بثها‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬تويتر‮»‬،‭ ‬‮«‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬أحد‭ ‬أقاربي‭ ‬وابنه‭ ‬ذو‭ ‬الأربع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مؤسف‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬اصطدام‭ ‬قطار‭ ‬بسيارتهما‭ ‬التي‭ ‬علقت‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬القطار‮»‬‭.‬