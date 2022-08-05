شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر تشكيلة الزمالك الرسمية لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

تشكيلة الزمالك الرسمية

وجاءت تشكيلة الزمالك الرسمية لمواجهة الجونة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي ” الونش” – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – يوسف اوباما – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو”.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ولم تشهد التشكيل أي مفاجآت حيث يخوض الزمالك تلك المباراة بالتشكيل التي خاض بها مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري المصري، ويتواجد على دكة البدلاء كلًا من:

محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه.

ويسعى الزمالك من تحقيق الفوز والانتصار من أجل الحصول على الثلاثة نقاط والاقتراب أكثر من الحصول على لقب الدوري المصري الممتاز.