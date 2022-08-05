شكرا لقرائتكم خبر عن هدف النصر.. نجم إنتر ميلان يقترب من فسخ تعاقده والرحيل مجانًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، بات قريب من فسخ تعاقده مع فريقه والرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث التشيلي أليكس سانشيز لاعب النيراتزوري، الرحيل عن فريقه، خاصةً أن ناديه يريد التخلص من خدماته في الموسم الجديد.

سانشيز يقترب من فسخ عقده مع إنتر ميلان



وأكدت صحيفة "توتو ميركاتو الإيطالية"، أن النجم التشيلي أصبح قريب من مغادرة صفوف الفريق، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت: "سانشيز البالغ من العمر 33 عامًا، لم يعد يرغب في البقاء بين صفوف إنتر، خاصةً أن النادي الإيطالي يبحث التخلص من خدماته في صيف 2022، بسبب راتبه الضخم".



مارسيليا يفاوض سانشيز لارتداء قميصه



وأضافت: "النجم التشيلي في طريقه نحو فسخ العقد مع إنتر، خاصةً أنه لم يشارك في الحصة التدريبية الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة، حيث من المنتظر فسخ العقد بالتراضي مقابل أن يحصل على 4 ملايين يورو".

واختتمت: "مارسيليا الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع سانشيز، وبات اللاعب قريب من ارتداء قميصه في الموسم الجديد".



سانشيز يرفض عرض النصر السعودي



وكانت تقارير صحفية سعودية، أكدت في وقت سابق أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب من أجل الحصول على توقيعه.

وكشفت الصحافة الإيطالية، أن سانشيز لا يفكر في خوض تجربة في الدوريات العربية في الوقت الحالي، حتى وإن كان العرض المادي مُغري، واللاعب يفضل الاستمرار في الدوريات الأوروبية.