مصرع مواطن سعودي وابنه وإصابة 3 إثر تصادم سيارتهم بقطار في النمسا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطقـ متابعات
أعلنت سفارة المملكة في النمسا، اليوم الجمعة، أنها تتابع ملابسات الحادث المروري الذي تعرضت له عائلة سعودية في مقاطعة تيرول النمساوية، حسبما أفادت الإخبارية في خبر عاجل.
وأوضح البيان أن أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد تعرضت لحادث مروري إثر اصطدام مركبتهم بقطار، ما أدى إلى وفاة رب الأسرة وأحد الأطفال رحمهما الله.
وقامت السفارة على الفور بتكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادث مع السلطات النمساوية ومساندة الأسرة في مصابها والوقوف معاها.
وأكدت سفارة المملكة في النمسا، أنها عملت على تأمين عودة أفراد الأسرة إلى المملكة، مشيرة إلى أنها تعمل مع السلطات النمساوية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى المملكة في أقرب وقت.
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