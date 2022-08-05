محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
حذر المختص في التغذية العلاجية بهيئة الغذاء والدواء أنس الوردي، من استخدام المنتجات الرياضية بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي للوفاة.
وأوضح في تصريحات لـ قناة الإخبارية أن “المعلقة الجافة” وغيرها من المكملات إذا استخدمت بشكل غير صحيح، وحسبما هو مدون على المنتج، فقد يسبب ذلك الوفاة.
وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب هذه السلوكيات الخاطئة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مختص بالغذاء والدواء: المنتجات الرياضية تسبب الوفاة في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.