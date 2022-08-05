شاهد.. مختص بالغذاء والدواء: المنتجات الرياضية تسبب الوفاة في هذه الحالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

حذر المختص في التغذية العلاجية بهيئة الغذاء والدواء أنس الوردي، من استخدام المنتجات الرياضية بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي للوفاة.

وأوضح في تصريحات لـ قناة الإخبارية أن “المعلقة الجافة” وغيرها من المكملات إذا استخدمت بشكل غير صحيح، وحسبما هو مدون على المنتج، فقد يسبب ذلك الوفاة.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب هذه السلوكيات الخاطئة.