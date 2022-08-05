أول تعليق من سفارة المملكة بالنمسا على حادث العائلة السعودية في تيرول

محمد بن مسعود - الدمام - تلقت سفارة المملكة العربية السعودية في فيينا من السلطات المحلية بجمهورية النمسا مساء يوم الاربعاء p2O22-8-3، ما يفيد بتعرض أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد لحادث مروري إثر اصطدام مركبتهم بقطار، وذلك أثناء تواجدهم في مقاطعة تيرول بالنمسا للسياحة.

ونجم عن الحادث وفاة رب الأسرة وأحد الأطفال، ونجاة بقية أفراد الأسرة، وقامت السفارة على الفور بتكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادث مع السلطات النمساوية ومساندة الأسرة في مصابها والوقوف معها.

وعليه قامت السفارة بتأمين عودة أفراد الأسرة إلى المملكة على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض هذا اليوم، كما يجري العمل مع السلطات النمساوية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى المملكة في أقرب وقت.

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وتتقدم السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدين راجين من المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.