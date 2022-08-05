محمد بن مسعود - الدمام - كشفت إدارة المرور عن خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور. وتتمثل خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة كما جاء في “فيديو جراف” الذي نشره المرور عبر تويتر كما يلي: *تسجيل الدخول عن طريق منصة أبشر من المتصفح. أخبار قد تهمك *اختيار المركبات (خدمات). اختبار إدارة المركبات. *اختيار المركبة المعنية. *اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب. *سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح. *التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح. *مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.