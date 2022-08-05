اخبار الخليج – المبارك: تبني المبادرات التي تضمن تطوير وتحسين خدمات الوزارة باستمرار ووضع المعايير الكفيلة بتميزها

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة حرص الوزارة على تعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة لجمهور المستفيدين، لافتاً إلى أن رضاهم من المعايير الأساسية التي تخضع للتقييم باستمرار حرصاً على مواصلة تقديم الخدمات بكفاءة واتقان، مشيراً إلى تبني الوزارة للمبادرات التي تضمن تطوير وتحسين خدماتها باستمرار ووضع المعايير الكفيلة بتميزها، بما يحقق التطلعات المنشودة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة الوزير للاطمئنان على سير العمل في مركز خدمة العملاء في مبنى بلدية المحرق رافقه فيها وكيل شؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، حيث التقى بعدد من المراجعين واستمع الى ملاحظاتهم وآرائهم بشأن الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمات.

وشدد سعادة الوزير على أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تحرص دائماً على تطوير خدماتها وفق أحدث التقنيات وأعلى المعايير، وبما ينسجم مع حاجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين، مؤكداً الحرص المستمر على تحفيز كافة الموظفين فيها على الإبداع والتميز في تقديم الخدمات البلدية وتبني أحدث الأساليب والمبادرات التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة.

من جهته أكد وكيل شؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن مراكز خدمات العملاء في «البلديات» هي نقطة إلتقاء مهم بين الوزارة والمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتقييمات العملاء ومراجعتها بشكل متواصل من أجل تحقيق تطلعاتهم، منوهاً بالسعي الدائم لتعزيز التنافسية والتميز في كافة مسارات الخدمات البلدية خدمةً للوطن والمواطن.