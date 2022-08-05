أليجري يراوغ بشأن نجم سان جيرمان

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح ماسميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، موقفه من التعاقد مع الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وخلال مقابلة مع شبكة سكاي سبورت إيطاليا، قال أليجري عند سؤاله عن الصفقة المحتملة «لدينا لوكاتيلي وروفيلا، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الجيدين، أنا سعيد بهؤلاء».

ورغم ذلك، أفادت تقارير صحفية بأن اليوفي ينتظر التخلص من لاعبه البرازيلي آرثر ميلو، للتحرك بشكل رسمي نحو نجم باريس سان جيرمان.

وفشل آرسنال في التوصل لاتفاق بشأن ضم آرثر ميلو، مما دفع فالنسيا للدخول في مفاوضات معه من أجل استعارته.

ويرغب السيدة العجوز في نقل لاعبه البرازيلي إلى فريق آخر، يستطيع تحمل نصف راتبه السنوي على الأقل.

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