اخبار الخليج – الداخلية: القبض على شخص قام عمداً بحرق مركبة

محمد بن مسعود - الدمام - خلال أقل من 24 ساعة.. الجمعة 05 أغسطس 2022, 04:14 م

تمكنت شرطة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على شخص (49 عاما) قام عمداً بحرق مركبة في منطقة البحير ، وذلك خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ.

وأوضحت الإدارة أنه فور تلقي بلاغ بالواقعة، قامت الأجهزة الأمنية المختصة بإجراءات المعاينة ورفع الأدلة ومباشرة عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، حيث دلت المعلومات الأولية إلى أن وراء الواقعة خلافات شخصية مع مالك المركبة.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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