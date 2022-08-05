استفتاء يكشف اللاعب الأفضل في تاريخ البريميرليج

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تصويت جديد عن رأي بعض متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللاعب الأفضل بتاريخ المسابقة حتى الآن.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل»، نتائج الاستفتاء، الذي أتاح الفرصة أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في تاريخ البريميرليج.

وشارك في الاستفتاء ما يزيد عن ألف مشجع، وقع اختيار أغلبهم على الفرنسي تييري هنري أسطورة آرسنال الذي تفوق على الجميع.

وجاء في المرتبة الثانية، كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد ولاعبه الحالي، متقدما على ألان شيرار الهداف التاريخي للبريميرليج.

واحتل مهاجم نيوكاسل وبلاكبيرن السابق، المركز الثالث، متفوقاً على الفرنسي إيريك كانتونا (الرابع) والإنجليزي ستيفن جيرارد (الخامس).

ولم يظهر المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في قائمة أول 5 نجوم، إذ احتل المرتبة السابعة.

ويعد صلاح ضمن 3 لاعبين فقط من غير المعتزلين، الذين تواجدوا بقائمة أفضل 20 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، رفقة رونالدو وكيفن دي بروين.

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