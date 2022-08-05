تعرف على تشكيل “الوحدة” في ودية “ليفانتي”

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أعلن المدير الفني لفريق الوحدة،برونو أكرابوفيتش، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية مساء اليوم (الجمعة) أمام نظيره ليفانتي الإسباني.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الوحدة كالتالي: منير المحمدي، إسلام هوساوي، أوسكار دوارتي، ألبرتو بوتيا، حمد الجيزاني، أنسيلمو دي موراييس، علاء حجي، فيصل فجر، يحيى النجعي، جيرسون رودريغيز، ديفيد بوغيل.

ويخوض فريق الوحدة معسكر بمدينة “MURCIA” بإسبانيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ونجح فريق الوحدة في الصعود إلى دوري المحترفين مع فريقي الخليج والعدالة، بعد موسم واحد قضاه في دوري الأولى.



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Source akhbaar24

