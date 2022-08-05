البيت الأبيض: العينة ما زالت إيجابية وبايدن سيواصل إجراءات العزل الصارمة

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قالت وكالة رويترز: إن طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور أكد أن الرئيس جو بايدن لا يزال يشعر بأنه بصحة جيدة للغاية، رغم أن فحوصات كورونا ما زالت إيجابية.

وأوضح في مذكرة، اليوم (الجمعة)، أن بايدن سيواصل إجراءات العزل الصارمة؛ لحين تحول الفحوص إلى سلبية.

يذكر أن بايدن غادر العزل بعد إصابته بالفيروس المرة الأولى، وأجرى اختبارين خرجت نتائجهما سلبية، قبل أن يصاب بالفيروس مرة ثانية.



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Source akhbaar24

