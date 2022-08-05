“غارسيا” يُعلن تشكيل “النصر” لمواجهة “ملقا” الإسباني

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أعلن المدير الفني الفرنسي لفريق النصر، رودي غارسيا، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية مساء اليوم (الجمعة)، أمام نظيره الإسباني ملقا.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق النصر كالتالي: وليد عبدالله، ماجد قشيش، محمد آل فتيل، يوسف حقوي، حمد آل منصور، منصور الشمري، عبدالمجيد الصليهم، مختار علي، خالد الغنام، تاليسكا وعبدالفتاح آدم.



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Source akhbaar24

