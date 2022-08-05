أخضر السلة الشاب يفوز على الكويت ويتأهل لكأس آسيا (صور)

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فاز المنتخب الوطني لكرة السلة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الكويتي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة الخليج للمنتخبات تحت 18 سنة ليتأهل إلى كأس آسيا.

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