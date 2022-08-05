مران الاتفاق: انتظام أمين يونس.. تمارين لياقية.. ومغادرة ثنائي الفريق

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وصل المحترف الألماني بصفوف الاتفاق، أمين يونس اليوم (الجمعة) إلى مقر معسكر الفريق بمنتجع فنربخشة الرياضي، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

وقد خضع أمين إلى اختبارات لياقية قبل الانتظام في البرنامج الإعدادي الخاص .

وكان الفريق قد واصل برنامجه الإعدادي بمعسكر فنربخشة بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بتدريب على فترتين صباحية ومسائية.

واشتمل التدريب الصباحي على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم تدريب تنافسي من مجموعتين للاستحواذ على الكرة.

واختتمت الفترة الصباحية بمناورة على جزء الملعب من خلال 3 مجموعات تمكن الفريق الرمادي من كسب التحدي.

وتركزت الحصة المسائية على الجانب اللياقي في الصالة الرياضية بمنتجع فنربخشة فمن خلال مجموعتين أدى فارس الدهناء تدريبات التقوية والوقائية مع المعد البدني .

وغادر ثنائي وسط الاتفاق فيصل وأحمد الغامدي معسكر الاتفاق بعد تدريب الفترة الصباحية؛ للانتظام في معسكر المنتخب السعودي تحت 23 سنة للمشاركة في بطولة دورة الألعاب الإسلامية والتي ستقام في تركيا



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Source akhbaar24

