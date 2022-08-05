الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

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غزة تحت القصف
المناطق ـ متابعات
أدانت الرئاسة الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبت بوقفه فورا، وحملت قوات الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير.
وطالبت الرئاسة من المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، بوقف هذا العداون على أبناء شعبنا في كل مكان وتحديدا في غزة، وتوفير الحماية الدولية لهم.
يشار إلى أن هذا العدوان راح ضحيته حتى الآن 8 شهداء وأكثر من 40 إصابة.
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Source almnatiq
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