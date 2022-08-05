“الهلال” يقرر استمرار “فييتو”

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أفادت تقارير صحفية بأن مجلس إدارة نادي الهلال قد قرر استمرار المحترف الأرجنتيني بصفوفه لوسيانو فييتو بالموسم المقبل.

ويأتي القرار، بحسب التقارير الصحفية ذاتها، بعد رفض مركز التحكيم منح الهلال التدابير الوقتية التي تقدم بها الشهر الماضي للسماح له بالتسجيل خلال الفترة الصيفية الحالية والتي تبقى منها 25 يومًا.

ويسعى مجلس إدارة نادي الهلال خلال الفترة الجارية لتجديد عقد البيروفي أندري كاريلو بعد موافقة اللاعب على بقائه في صفوف الهلال الموسم المقبل.



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Source akhbaar24

