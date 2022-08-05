︎
.
أفادت تقارير صحفية بأن مجلس إدارة نادي الهلال قد قرر استمرار المحترف الأرجنتيني بصفوفه لوسيانو فييتو بالموسم المقبل.
ويأتي القرار، بحسب التقارير الصحفية ذاتها، بعد رفض مركز التحكيم منح الهلال التدابير الوقتية التي تقدم بها الشهر الماضي للسماح له بالتسجيل خلال الفترة الصيفية الحالية والتي تبقى منها 25 يومًا.
ويسعى مجلس إدارة نادي الهلال خلال الفترة الجارية لتجديد عقد البيروفي أندري كاريلو بعد موافقة اللاعب على بقائه في صفوف الهلال الموسم المقبل.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الهلال” يقرر استمرار “فييتو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.