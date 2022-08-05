شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة كلاسيكو الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره اتحاد جدة، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشفت أمس الخميس، عن مواعيد مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.

موعد مباراة الهلال ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي



ومن المقرر أن يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في الفترة من 5-7 يناير المقبل 2023.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2022-2023، برصيد 67 نقطة.

في المقابل، فشل اتحاد جدة في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين بعدما خطفه الهلال في الجولة الأخيرة، حيث حصد العميد الوصافة برصيد 65 نقطة.

