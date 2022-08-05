شكرا لقرائتكم خبر عن "المتعة حاضرة".. موعد مباراة الهلال وألميريا الودية والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الهلال وألميريا الودية بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لها.

موعد مباراة الهلال وألميريا

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وألميريا يوم الأحد المقبل الموافق السابع من شهر أغسطس الجارى في إطار المباراة التي ستقام على ملعب بيرللي

وتنطلق فعاليات مباراة الهلال وألميريا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

ويسعي فريق الهلال من تحقيق الفوز في المباراة ضمن المعسكر قبل انطلاقة بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بينما يسعى فريق ألميريا للفوز من أجل الاستعداد لبطولة الدوري الإسباني بعدما صعد من دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وألميريا

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الهلال وألميريا عبر القنوات التالية: “روتانا سينما، روتانا خليجية، روتانا كلاسيك، lbc اللبنانية”.