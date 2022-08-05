السعوديه حائل تشيع «جارالله الحميد»

محمد بن مسعود - الدمام - شيعت مدينة حائل بعد عصر اليوم (الجمعة) جثمان الأديب والنائب السابق لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جارالله بن يوسف عبدالعزيز الحميد؛ بحضور جمع كبير من الأدباء والمثقفين والمسؤولين وأبناء مدينة حائل.

وجار الله الحميد هو قاص وأديبٌ وشاعر سعودي بدأ مسيرته القصصية في 1977، وكان عضوا في نادي حائل الأدبي ومجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي.

لكنه عاش فقيرا معدما.. وكان يتنقل في أزقة حائل سيرا على الأقدام.. ليس حبا في رياضة المشي ولكن لأنه لم يكن يستطيع امتلاك سيارة.

وقد نعى الوسط الأدبي السعودي الأديب الحميد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.