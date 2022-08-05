شاهد.. فيديو مؤلم لطفلة قتلت في القصف الإسرائيلي على غزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8، بينهم طفلة في الخامسة من عمرها، إضافة إلى إصابة 44 آخرين بجروح.
ونشرت الوكالة تسجيلا تظهر فيه الطفلة التي قتلت في القصف، ويمكنك مشاهدته من هنا.
من جانبه قال الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” منذر الحايك، إن قصف غزة واستهداف وترويع المدنيين العزل جريمة جديدة تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
ودعا الحايك، في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل فورا لمنع الاحتلال من ارتكاب مجازر ضد شعبنا.
وكانت طائرات ودبابات إسرائيلية شنت عدة غارات جوية ضد أهداف مدنية في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين والعديد من الإصابات حتى اللحظة.
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