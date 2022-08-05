محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول بحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية اليوم الجمعة إن قائدا عسكريا كبيرا بحركة الجهاد الاسلامي قُتل في ضربات اسرائيلية على غزة.
وقال مسؤولو صحة محليون إن شخصا قتل وأصيب 15 آخرون في الضربات. ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من عدد القتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – مسؤول بحركة الجهاد الإسلامي: مقتل قيادي بالحركة في غارة إسرائيلية على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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