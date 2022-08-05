اخبار دوليه – مسؤول بحركة الجهاد الإسلامي: مقتل قيادي بالحركة في غارة إسرائيلية على غزة

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول بحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية اليوم الجمعة إن قائدا عسكريا كبيرا بحركة الجهاد الاسلامي قُتل في ضربات اسرائيلية على غزة.

وقال مسؤولو صحة محليون إن شخصا قتل وأصيب 15 آخرون في الضربات. ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من عدد القتلى.