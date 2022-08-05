إحباط عمليّات هجرة غير شرعية في تونس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أحبطت الوحدات التابعة للأقاليم البحرية للحرس التونسي بالوسط والساحل والشمال ثماني عمليات اجتياز للحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية . وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية فإن وحداتها أنقذت 172 مهاجرا غير شرعي من الغرق من بينهم 60 مهاجرا من جنسيات أفريقية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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