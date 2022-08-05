شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة كلاسيكو النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي 2022-2023 والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد مباراة الكلاسيكو التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، والنصر، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023.

موعد مباراة كلاسيكو النصر ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة والنصر، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد الموافق الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

مركز النصر واتحاد جدة في الموسم الماضي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

بينما اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.