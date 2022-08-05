شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة الشباب وألخيسيراس الإسباني الودية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب وألخيسيراس الإسباني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر أغسطس الجارى ضمن الاستعدادات للموسم الكروى الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أحداث مباراة الشباب وألخيسيراس

وكانت نتيجة الشوط الأول قد انتهت على واقع بتقدم الفريق الإسباني بهدف دون رد، ولكن في شوط اللقاء الثاني دفع مدرب الشباب بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف العودة إلى المباراة ولكن سجل ألخيسيراس الهدف الثاني.

وفي الدقائق المتبقية من عمر اللقاء نجح الشباب في تسجيل الهدف الأول والثاني لتنتهى المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكان فريق الشباب قد حقق الفوز على حساب لاس بالماس الإسباني بهدفين مقابل هدف، ولكنه تلقى الهزيمة على يد ريال سرقسطة بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف.

تشكيلة الشباب في مباراة اليوم

وكان الشباب قد دخل مواجهة اليوم بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي: فواز القرني

خط الدفاع: خالد الغامدي، نادر الشراري، سعيد الربيعي، حسين صبياني

خط الوسط: ناصر العمران، حسين القحطاني، محمد آدم

خط الهجوم: نواف العابد، أحمد عبد الله وعبد الله الجوعي.