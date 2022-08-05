شكرا لقرائتكم خبر عن بيرد الجميل.. قرار تاريخي من السومة بعد الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، زف نبأ جيد إلى ناديه قبل رحيله بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير، إلى أن السومة اتخذ قرارًا تاريخيًا تجاه الأهلي، بعد الرحيل عن صفوف الفريق بالانتقالات الصيفية الجارية.



السومة يتم اتفاقه مع العربي القطري للانضمام إلى صفوفه



وكان السومة، أتم اتفاقه مع العربي القطري للرحيل إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقرر السومة الرحيل عن صفوف الراقي، بعدما قضى 8 مواسم بين صفوفه، وذلك بسبب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.



السومة يتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الأهلي



وأكد أحمد اللوقان الإعلامي الرياضي السعودي، أن عمر السومة تنازل، عن جزء كبير من مستحقاته المالية المتأخرة، لدى النادي الأهلي، بعد رحيله.

وكتب اللوقان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تصرف السومة جاء بمجرد اتفاقه مع العربي القطري، حيث لا يرغب في إثارة مشاكل مع الأهلي، الذي قضى في صفوفه 8 سنوات كاملة".

ويملك السوري عمر السومة ما يقرب من 12 مليون ريال سعودي مستحقات متأخرة لدى ناديه، عن رواتبه ومكافآته السابقة، مع الفريق.