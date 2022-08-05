شكرا لقرائتكم خبر عن النصر لا يُمانع.. الزمالك المصري يقترب من ضم دبابة العالمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل، حول اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من الرحيل إلى نادي الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير السعودية، إلى أن هناك تغييرات في نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



تعاقدات النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية



ويرغب النصر في الدخول للموسم الجديد بفريق متكامل من أجل المنافسة على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والظهير الأيسر جيسلان كونان، ومتوسط الميدان البرازيلي لويس جوستافو، بالميركاتو الصيفي.

وأكدت التقارير السعودية، أن نادي الزمالك، دخل في مفاوضات رسمية مع الكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم النصر، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم المقبل.



النصر يوافق على تفاوض الزمالك مع أبو بكر



وتابعت: "مسلي آل معمر رئيس النصر منح نادي الزمالك، الموافقة على التفاوض مع أبوبكر، خاصةً أن العالمي يرغب في الاستغناء عن اللاعب".

وأضافت: "الزمالك يدرس مطالب المهاجم الكاميروني المالية، في الوقت الحالي من أجل إتمام الصفقة، الذي وصل إلى النصر قادمًا من بشكتاش التركي، صيف عام 2021".

ويسعى نادي الزمالك لتعزيز خط هجومه تحت قيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، بداية من الموسم الجديد.

وبات الزمالك قريب من حصد لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ويرغب في التعاقد مع أبو بكر لتعزيز خطوطه في دوري أبطال إفريقيا.