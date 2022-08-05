شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة في الدوري المصري ومعلق المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجونة ضمن الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي سوف يحضتنها ستاد خالد بشارة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل الزمالك المتوقع

وجاءت تشكيلة الزمالك المتوقعة لمواجهة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – يوسف إبراهيم " اوباما"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – أحمد سيد " زيزو" – سيدعبد الله "نيمار".

معلق مباراة الزمالك والجونة

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الوحيد لمباريات الدوري المصري نقل مباراة الزمالك والجونة عبر قناة اون تايم سبورت الأولى كما أعلنت تولى التعليق المعلق الرياضي حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى، وهشام معمر على القناة الصوتية الثانية، وجاء تردد القناة على النحو التالي: