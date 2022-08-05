شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة الإماراتي يوجه صفعة قوية للعميد فى التعاقد مع النجم المغربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية اليوم أن نادي الجزيرة الإماراتي بصدد الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي لاعب الوداد المغربي والزمالك السابق، يأتي ذلك فى إطار تدعيم صفوف الفريق خلال المريكاتو الصيفي الحالي.

وتناولت بعض المنصات العربية ورواد السوشيال ميديا صورة تجمع بين اللاعب المغربي أشرف بن شرقي ومسئولي الجزيرة الإماراتي، بعدما وقع اللاعب بشكل رسمي على عقود إنضمامه للفربق الإماراتي، فى الوقت الذي لم يعلن النادي بعد عن ضم اللاعب عبر حسابه الرسمي

وأوضحت الصحافة السعودية فى وقت سابق عن تفاوض إتحاد جدة السعودي مع النجم المغربي، قبل أن يتمكن الفريق الإماراتي من إنهاء إتفاقه مع وكيل اللاعب وشقيقه من أجل الإنضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.



موعد الإعلان عن صفقة الجناح المغربي

ومن المنتظر أن تسفر الساعات القليلة المقبلة عن الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسبوع الجاري، مشيرة فى الوقت ذاته أن مدرب الفريق مارسيال كايزر كان له دور الحسم فى إقناع اللاعب.



ماذا قدم بن شرقي مع الزمالك ليجذب أنظار الجزيرة

واستطاع اللاعب من تقديم مستوي رائع للغاية مع الفارس الأبيض، حيث يعد اللاعب ثاني أكثر محترفي الفريق تسجيلا للأهداف على المستوي الفردي، إضافة إلى مساهمة اللاعب فى فوز الفريق بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي وكاس مصر من نفس العام.

كما أحرز اللاعب مع الفريق لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي فى 2020 ولقب السوبر المصري من نفس العام على حساب الغريم التقليدي للفريق الأهلي المصري.

الجدير بالذكر أن بن شرقي لن يكون أول لاعب مغربي ينضم لصفوف نادي الجزيرة خلال الفترة المقبلة، حيث سبق للجناح المغربي مراد باتنا إرتداء قميص الفريق، قبل أن ينتقل لنادي الفتح.