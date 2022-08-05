“تعارفوا” يستثمر الإجازة بإقامة مخيم صيفي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الرياض

يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري مخيم القادة الصيفي الذي يهدف لاستثمار إجازة الصيف في بناء مهارات الأبناء، ويقام المخيم لمدة أسبوعين تبدأ من 9-1-1444 الموافق 7-8-2022م؛ وذلك في الفترة المسائية من الساعة 5،30 إلى الساعة 8،30 ، من الأحد إلى الأربعاء، ويستهدف المخيم الأطفال في عمر السادسة إلى عمر الحادية عشر.

ويشرف على المخيم الأستاذة أروى الخميس الأكاديمية والمستشار في الطفولة المبكرة وصانعة برامج تعليمية إبداعية للطفل.

ويتميز المخيم الصيفي بتقديم ملف مرجعي يساعد أولياء الأمور والأسر في تنظيم أوقاتهم وتوفير الأساليب التعليمية لهم.

ويأتي في مقدمة الركائز التي يقوم عليها المخيم المهارات والتطوير والقيم والتعليم بالترفيه، حيث يتدرب الطفل على تنمية مهارات الاستقلالية وقيم العطاء والتطوع وقيمة التغيير بالإضافة إلى تسليط الضوء على استخدام الأطفال التكنولوجيا ومواجهة التنمر.

كما يقدم المخيم مسابقات وألعاب حركية ورياضية وأتاح مركز تعارفوا التسجيل في المخيم عبر الرابط الإلكتروني

https://forms.gle/C4XKNVdkFu91P96M8