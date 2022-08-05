هل يمكن تخفيض مبالغ الزكاة المستحقة أو تقسيطها؟.. «الزكاة والضريبة» تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن تخفيض مبالغ الزكاة والضريبة المستحقة، في حين يمكن التقدم بطلب تقسيط مبالغها.
وأشارت إلى أن تقديم طلب التقسيط يكون كالتالي: دخول المستفيد على حسابه في موقع الهيئة، قسم «الزكاة وضريبة الدخل»، اختيار أيقونة «طلب خطة تقسيط»، وإرفاق كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور، ويتم الرد على طلبات خطة التقسيط المقدمة في غضون 20 يوما.
وأضافت، مبادرة الإعفاءات تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار، وذلك عن كافة الإقرارات المستحقة التقديم أو واجبة الدفع قبل أو في تاريخ 31 مايو 2022.
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