بالفيديو.. رائد أعمال يكشف عن الحد الأدنى والأقصى للإعلانات عبر مواقع التواصل في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح رائد الأعمال طلال العلاج أن أسعار الإعلانات عبر “مواقع التواصل” في المملكة تختلف من موقع إلى آخر.

وقال خلال لقاء له مع قناة “الإخبارية” أن أسعار الإعلانات تبدأ من 100 ريال وتصل إلى 170 ألف ريال في المملكة.

وأضاف، أن رجال الأعمال لن يتعاملوا مع أي مشهور للإعلان لديه إذا لم يكن معه ترخيص.