الأخضر الأولمبي يبدأ تمارينه استعداداً للدورة الاسلامية في تركيا

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أجرى المنتخب الوطني تحت 23 عامًا،حصته التدريبية ضمن معسكره في مدينة بوردور التركية، في إطار الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية (كونيا 2021)، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 8 إلى 16 من شهر أغسطس الجاري في تركيا.
وأدى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية، على ملعب جامعة محمد عاكف أرسوي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وبدنية.
وتضمّ قائمة اللاعبين المشاركة في دورة الألعاب الإسلامية (كونيا 2021) 23 لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، رائد أزيبي، نواف القميري، خالد دغريري، محمد اليامي، ريان حامد، نواف المطيري، مشعل الصبياني، محمد العوفي، زكريا هوساوي، عوض الناشري، زياد الجهني، سامر المحيميد، فيصل الغامدي، هزاع الغامدي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، سعد الناصر، أحمد الغامدي، هيثم عسيري، تركي المطيري، محمد مران.
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Source akhbaar24
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