رسميًا.. نيوكاسل يجدد عقد مدربه إيدي هاو

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أتم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إجراءات تجديد عقد مدرب الفريق إيدي هاو في عقد طويل الأمد. وأعلن نيوكاسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تجديد عقد إيدي هاو ليستمر في قيادة الفريق خلال السنوات المقبلة. ونجح إيدي هاو في تحقيق نتائج مميزة منذ توليه تدريبه الفريق الذي كان على حافة الهبوط من الدوري الإنجليزي. ويسعى نيوكاسل لتقديم موسم قوي خلال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي وفقًا لخطة صندوق الاستثمارات السعودي المالك للنادي.

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