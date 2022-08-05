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انتزعت البكرة “بشاير” لمالكها رشيد حمد بن جبرين لقب المطية الأسرع، بتحقيقها المركز الأول في الشوط الصباحي الثالث بتوقيت 7:43.516 دقائق.
جاء ذلك خلال انطلاقة منافسات الجذاع (جذاع، بكار) والتي تستمر ليومين بواقع 10 أشواط في الفترة الصباحية و 8 أشواط في الفترة المسائية لمسافة 5 كم.
وتميّزت هجن الطائف في أول سباقات فئة الجذاع ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد 2022، بحصولها على المراكز الأولى في 4 أشواط من خلال البكرة “مشكوره” لـ حمدان محمد العميمي بتحقيقها الفوز في الشوط الأول، ثم “مبلش” لـ نواف فلحان القرشي بالفوز بالشوط الثامن، ثم البكرة “بلشه” والقعود “مبلش” لمالكها عاطف عطية القرشي، بحصولها على المراكز الأولى في الشوطين التاسع والعاشر.
وجاءت نتائج بقية المراكز الأولى بالأشواط الأخرى كالتالي: “مبلش” لـ صالح محمد الرشيد، “معاند” لـ محمد مسلم العامري، “زعفران” لـ نادر فلاح آل رشيد، “جبار” لـ نايف علي العجمي، “الظبي” لـ صالح محمد الكربي.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر هجن الطائف تتميّز في أولى سباقات الجذاع و”بشائر” تنتزع التوقيت الأسرع في الأشواط الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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