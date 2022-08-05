أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة الموافق 5 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8293
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
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درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9456
دينار كويتي 12.2289
ريال عماني 9.7403
ريال قطري 1.0297
جنية إسترليني 4.5414
فرنك سويسري 3.9175
وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسة، بنسبة 0.21% إلى 105.92 بعد انخفاضه 0.68% يوم أمس الخميس، وكان هذا أكبر تراجع له منذ 19 يوليو الماضي، وظل أقل بنحو 3% عن أعلى مستوى بلغه في منتصف يوليو.
وانخفض اليورو 0.17% إلى 1.02285 دولار بعد تفوق، خوفًا من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على القلق المرتبط بأزمة طاقة أوروبية.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.2156 دولار بعدما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بأعلى معدل منذ نحو 27 عاما للسيطرة على التضخم، لكنه حذر من ركود مطول بدءا من الربع الأخير من هذا العام.
وارتفع الدولار 0.24% مقابل الين الياباني إلى 133.27 ين بعد انخفاضه 0.69% يوم الخميس.
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