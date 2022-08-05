الجرام عيار 22 بـ197 ريالًا.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالمملكة اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، في المملكة، مجددًا، بعد صعود شهدته أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم نحو 214.97 ريال أي ما يعادل 57.32 دولار.

وارتفع سعر الجرام عيار 22 ليصل إلى 197.05 ريال/ 52.55 دولار، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة 188.10 ريال/ 50.16 دولار.

وجاء سعر الجرام عيار 18 بـ 161.23 ريال/ 42.99 دولار، في حين بلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6686.25 ريال/ 1783 دولارًا، وجاء سعر البيع عند 6690 ريالاً/ 1884 دولارًا.

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وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة عند أعلى مستوياتها في شهر قبيل صدور بيانات التوظيف الأمريكية، وبقي الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.42 دولار للأوقية بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 5 من يوليو، وارتفعت الأسعار 1.5% هذا الأسبوع.

كما لم تشهد العقود الآجلة الأمريكية تغييرات تذكر لتستقر عند 1805.80 دولار، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وينصب تركيز السوق الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو والذي قد يتيح قدرًا أكبر من الوضوح بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لمكافحة التضخم.