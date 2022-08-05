اخبار الرياضه السعوديه 17 من أصدقاء اللاعبين القدامى يحترفون «فنون الطهـي»

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت جمعية أصدقاء اللاعبين دورة احترافية في فنون الطهي لأشهر المطابخ العالمية لـ17 مواطنا ومواطنة من أسر اللاعبين القدامى لتمكينهم من بدء أعمالهم الخاصة بمهارات متطورة في عالم الطبخ.
وتأتي الدورة ضمن برنامج التدريب المهني والحرفي والمبادرة التحفيزية التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بعنوان «حنا قدّها»، الذي يُمكن الأسر المنتجة من الدخول إلى سوق العمل بالمهارات اللازمة لكل حرفة.
وفي السياق ذاته أوضح الأمين العام للجمعية فهيد الدوسري أن الدورة استهدفت الشغوفين بمجال الطهي من أسر اللاعبين القدامى، وعملت على تطوير مهاراتهم في الطهي، ليكونوا قادرين على البدء بأعمالهم الخاصة. مضيفاً: «إن اختيار الدورات التدريبية في مبادرة «حنا قدها» جاء وفق معايير محددة تستهدف التركيز بشكل مباشر على أهم المهارات اللازمة للاعبين القدامى وأسرهم لتمكينهم من دخول سوق العمل والنجاح فيه».
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