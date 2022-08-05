انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية خلال الأسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.92%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2569.0 نقطة .

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 14.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 9.3 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 53.7%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 71.8 مليون دينار أردني، مقارنة مع 46.7 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 33.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 26056 صفقة.