اخبار الخليج – بالصور.. المعزون يتوافدون لإحياء ذكرى عاشوراء

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن إطار الحريات الدينية التي تكفلها مملكة البحرين للمواطنين والمقيمين، وما تحمله من معاني التعايش السلمي ونبذ الكراهية، وإبراز النموذج المتحضر في الالتزام بإظهار جوهر عاشوراء بما يتناسب مع مكانتها وقيمتها كونها مرجعًا إنسانيًا في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية المذهبية.

تستمر المآتم الحسينية بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين «عليه السلام»، وإقامة مواكب العزاء بعدّة مناطق في البحرين.

وقدّمت المؤسسات الحكومية حزمًا من الخدمات لتيسير كافة الاحتياجات والمتطلبات، واتخذت وزارة الداخلية ترتيبات أمنية ومرورية تسهم في انسيابية الحركة المرورية وسلامة المشاركين وجميع مستخدمي الطريق.

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