اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يهنئ حاكم عام جامايكا بذكرى الاستقلال

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور باتريك لينتون الين، حاكم عام جامايكا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.