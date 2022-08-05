اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية العلاقات الخليجية – الكازاخستانية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية العلاقات بين دول المجلس وجمهورية كازاخستان وتعزيزها في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح ومجالات التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه، مع معالي السيد علي خان إسماعيلوف، رئيس الوزراء لجمهورية كازاستان، اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس 2022م، في نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان، وذلك خلال الجولة التي يقوم بها معالي الأمين العام لجمهوريات آسيا الوسطى.

كما عقد معالي الامين العام جلسه مباحثات رسميه مع معالي السيد مختار تليوبردي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لجمهورية كازاخستان، وجرى خلالها استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية كازاخستان في كافة المجالات علي ضوء مذكره التفاهم الموقعه بين الجانبين في اكتوبر 2021 ، كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وعبر معالي الامين العام عن تطلعه لتطوير و تنمية العلاقات الخليجيه مع دول آسيا الوسطى وتعزيز آفاق التعاون معها لخدمة المصالح المشتركه و تعزيز الاستقرار والأمن والسلام ، واغتنام الفرص المتاحه بناء علي العلاقات التاريخيه و الروابط الثقافية المشتركه والاحترام المتبادل و الرغبه في تعزيز العلاقات الاستراتيجيه بين مجلس التعاون و دول آسيا الوسطى.