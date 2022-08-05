شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سعودي يتقدم بعرض رسمي لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن بدء أحد الفرق السعودية الاهتمام بشكل ملحوظ بالتعاقد مع مهاجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن قررت إدارة الفريق الكتالوني الاستغناء عنه بعد صعوبة مشاركته هذا الموسم عقب الصفقات التي تعاقد معها الفريق.

الشباب السعودي يقدم عرض لمهاجم برشلونة

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن نادي الشباب هو صاحب العرض المقدم لإدارة برشلونة من أجل التعاقد مع المهاجم الدنماركي مارتن باريثوايت ولاتزال المفاوضات جارية بين جميع الأطراف لحسم الصفقة في أسرع وقت قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

إدارة برشلونة تريد التخلص من اللاعب

وأفادت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة ترى أنه يجب رحيل برايثوايت قريبا وفي أسرع وقت من أجل تقليل النفقات والاستفادة من اللاعب ماديا في ظل عدم قناعة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، بخدماته ولن يشركه بشكل أساسي المباريات القادمة.

في المقابل، تسعى إدارة الشباب لتدعيم صفوف الفريق الهجومية قبل بداية الموسم المقبل وبداية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والمقرر إنطلاقها في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وترغب إدارة الشباب الحصول على خدمات اللاعب في أسرع وقت على الرغم من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس، إلا أن الإدارة تريد دخول اللاعب سريعا في أجواء الفريق قبل انطلاق الدوري.

وتريد إدارة برشلونة الاستفادة بأي أموال من صفقة برايثوايت حيث لا يزال يتبقى عامين في عقده إلا أن العلاقات بينه وبين الإدارة أصبحت متوترة ويجب إنهاء الصفقة بشكل سريع.