شكرا لقرائتكم خبر عن كشف المستور.. صحيفة السومة السوداء داخل الأهلي بعد أنباء رحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، عن الكوارث التي افتعلها السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، داخل غرف الملابس قبل رحيله.

وأشارت التقارير، إلى أن السومة أتم اتفاقه للانتقال إلى صفوف العربي القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بداية من الموسم الجديد.

وفضل السومة الرحيل عن صفوف الراقي، بعد قضاء 8 مواسم بين صفوفه، عقب هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".

الأهلي يشارك في دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه



وهبط فريق أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز قبل الأخير في دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي.

وأكد الإعلامي الرياضي عبدالله المالكي، أن عمر السومة كان لديه عدد من الكوارث في الفريق، وتسبب في رحيل عدد كبير من قلعة الراقي.

وتابع المالكي: "السومة أجبر إدارات الأهلي، على الاستغناء عن عدد كبير من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الماضية".



السومة يتسبب في رحيل عدد كبير من لاعبي الأهلي



وكتب الإعلامي الرياضي السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السومة، كان يتحكم في غرفة ملابس النادي الأهلي، وكانت طالباته نافذة".

واختتم: "أي لاعب كان يختلف مع اللاعب السوري، كان الأخير يطلب من الإدارة، الاستغناء عنه مباشرة؛ وهو ما كان يتم الاستجابة له على الفور، ورحيله هو بداية ثورة التصحيح في النادي الأهلي، من أجل العودة للمنافسة على البطولات مرة أخرى".