شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تأجيل مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب تحت 20 إلى هذا الموعد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب مصر والسعودية لكرة القدم في نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 والمقرر لها يوم غد السبت الموافق السادس من شهر أغسطس الجارى.

تأجيل مباراة مصر والسعودية

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الموعد الجديد لنهائي كأس العرب تحت 20 بين مصر والسعودية سوف يكون يوم الأحد الموافق السابع من شهر أغسطس الجارى على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

وتنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وسوف تذُاع فعاليات المباراة عبر قناة أون تايم سبورت المفتوحة على النايل سات.

وكان منتخب مصر قد حقق فوز كبير على حساب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في نصف النهائي، بينما حقق السعودية أيضًا فوز كبير على فلسطين بخمسة أهداف دون رد.

تصريحات مدرب منتخب مصر

وقال محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر أنه واثق من قدرات المنتخب المصري في تخطئ عقبة حامل اللقب والمستضيف منتخب السعودية وتحقيق اللقب الغالى والفوز بكأس العرب تحت 20 سنة.