محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة على منطقة نجران، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وشروره، و خباش، وحبونا، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهداده، والخانق، والصفاح، وحمى، وقرية فرع الجبل، وأودية نجران وحبونا، ووادي صيحان، ووادي حبابة، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد .

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