“شهر الله المحرم” برنامج دعوي نسائي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الشؤون النسائية البرنامج الدعوي النسائي بعنوان ” شهر الله المحرم ” وذلك بجامع قباء بالمدينة المنورة . ويتضمن البرنامج الذي يأتي في إطار الجهود المتعددة والبرامج المتنوعة الخاصة بالنساء التي تقوم بها الوزارة حرصاً منها على نشر العلم الشرعي بينهم وتبصيرهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، إقامة محاضرتين بعنوان ” فضل شهر الله المحرم ” و” فضل يوم عاشوراء ” .

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